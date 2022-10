Donnerstag, 27 Oktober 2022 | 43.300

Die Würde des Menschen und ...

das Velokonzept ...

warum Velokonzept … ?

weil wir eine bessere gesündere nützlichere wirksamere zukunftsfähigere Mobilität brauchen ...



bekanntlich ist das Fahr-rad ein Fahr-zeug … das mit der Muskelkraft des ihm aufsitzenden

um nicht zu sagen vereinten Menschen betrieben wird durch Pedaltreten oder Handkurbeln ...



insofern also das Pendant dazu … daß der Mensch ja nicht nur Kraft hat … sondern auch Geist …

um mit der ihm innewohnenden Kreativität und Intelligenz ...



sein Leben zu meistern ... und nach medizinischen Erkenntnissen ist Mobilität …

also Bewegung ein unverzichtbarer Teil dieses (Über)Lebens …



das ist wie mit Fisch sucht Fahrrad …

manch einer sucht sein Leben lang nach dem idealen Partner wmd ..



aber in der Zwischenzeit muß man heiraten und Kinder kriegen und so …

und das geht nun mal nicht ohne ein gewisses Konzept …



vielleicht hilft da als soziale politische wirtschaftliche Komponente die Velocommunity …

nach dem Motto 'Radfahrer aller Länder vereinigt Euch' … oder vielleicht auch www.velokonzept.de







