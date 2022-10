Mittwoch, 19 Oktober 2022 | 42.292

Die Würde des Menschen und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

Die Würde des Menschen ist unantastbar …

so steht es in unserer Verfassung …



sie … also diese Würde … derart zu achten und zu schützen …

daß sie nicht mal angetastet geschweige wirklich berührt und oder gar verletzt wird ...



ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ...

es versteht sich von selbst … daß auch die Verfassung als solche zu achten und zu schützen ist ...



das steht zwar nicht ausdrücklich in der Verfassung drin … ist aber der Verfassung systemimmanent …

gleichwohl hat sich das bis zum Bundesverfassungsgericht noch nicht rumgesprochen ...



möglicherweise muß man erst eine Stiftung zur Pflege der Verfassung einrichten …

etwa ähnlich der ‘Stiftung pflegender Angehöriger’ … www.wir-stiftung.org ...







