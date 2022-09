Donnerstag, 29 September 2022 | 39.272

Das Politische Konzert ...

'EIN SPIEL' ...

interaktives a cappella Konzert mit dem SWR Vokalensemble ...

und Chefdirigent Yuval Weinberg ...



'EIN SPIEL' sprengt die klassische Konzertsituation ... jedes Konzert ist einzigartig ...

denn das Publikum bestimmt was passieren soll ... aber der Zufall führt Regie ...



es ist ein spielerisches Programm ...

und das Publikum wird ein Teil dieses Spiels genau so wie die Akteure auf der Bühne ...



Freitag 21 Oktober 2022 in 70188 Stuttgart-Ost ... Garage 229 / Haussmannstraße 229 ...

www.swr-classic-service.de ...



Parallelen zu der Art ... wie das Volk in der Demokratie 'herrschen' soll ...

sind rein 'zufällig' ...





