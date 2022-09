Mittwoch, 28 September 2022 | 39.271

Eilmeldung ...

es gab mal Zeiten ... da wurden Leute die eine derartige Scheißpolitik machen ...

standrechtlich erschossen ...



nach unserer Verfassung ist das nun Gott sei Dank könnte man sagen nicht mehr möglich ...

das ist an sich auch nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß dieses Wissen von völlig unfähigen Dilettanten bzw Kriminellen ...

hemmungslos ausgenutzt und ausgebeutet wird ...



und daß diejenigen ... die solcherart verbrecherische Politik verfassungsgemäß ahnden müßten

'ein Gewehr nicht mal haben geschweige halten oder gar schießen könnten' ...



so kommt es ... daß generell diese Politverbrecher immer weiter ihr Unwesen treiben können

während zum Beispiel so genannte Parksünder gnadenlos verfolgt werden ...







