Montag, 26 September 2022 | 39.269

Eilmeldung ...

in Hamburg hat gerade ein Mann seinen sechsjährigen Sohn umgebracht ...

zweifellos entspricht es nicht der Norm ... daß jemand sein Kind umbringt ...



es wurde festgestellt ... daß der Mann an einer psychiatrischen Erkrankung leidet ...

woraufhin er in eine ebensolche Klinik eingewiesen wurde ...



mit allem nur erdenklichen Nachdruck weise ich darauf hin ...

nach wie vor und erneut ...



daß auch diese völlig hirnverbrannte Politik ... die hierzulande betrieben wird ...

spätestens seit Schröder / Merkel / Scholz und Konsorten ...



nicht nur nicht der verfassungsmäßigen Norm entspricht ...

sondern objektiv eine Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung darstellt ...



und auch das im besten Fall nur mit einer psychiatrischen Erkrankung erklärt werden kann ...

konsequenterweise also die Einweisung in eine psychiatrische Klinik erfolgen müßte ...



im schlimmsten Fall eine ausgeprägte kriminelle Veranlagung vorliegt ...

konsequenterweise also die Einweisung in ein Gefängnis erfolgen müßte ...



nach wie vor und erneut stelle ich hierdurch und hierzu alle erforderlichen Anträge ...

inclusive der erforderlichen Klagen und Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen