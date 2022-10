Freitag, 07 Oktober 2022 | 40.280

Das Verfassungsgericht der Bundes-Pfarrerstochter ...

auch bei der Rechtsprechung geht es bekanntlich nicht umns Recht ...

sondern um den Glauben ...



jedes Gericht ... auch das Bundesverfassungsgericht ... glaubt ...

wennn es Recht spricht ... das sei Recht ...



Angela Merkel wiederum glaubte ... das was sie macht sei Politik ...

bzw sie glaubte allen Ernstes ...



ich bin die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ...

und deshalb kann ich das hier so machen wie ich will ...



was sie sonst noch glaubte ... hielt sie dagegen im Dunklen wenn nicht Verborgenen ...

mit der Evangelischen Kirche oder gar einer Einheit der Kirchen hatte sie nichts am Hut ...







