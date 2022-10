Donnerstag, 06 Oktober 2022 | 40.279

Die Würde des Menschen ...

ist ein Begriff ...

eine Art äußere körperliche physische wenn also nicht physikalische Kunst ...



erfunden ...

um die Mängel und Defizite von Geist und Gemüt ... Psyche und Seele zu verdecken ...



sagte mal Francois La Rochefoucauld ...

bereits etwa so um 1649 ... also ca 300 Jahre vor unserer Verfassung ...







