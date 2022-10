Sonntag, 02 Oktober 2022 | 39.275

Die Würde des Menschen und ...

das Humboldt-Fortum ...

ein Forum ist ... per definitionem ... und im Sinne der dreifaltigen Dreieinigkeit ...

(1) einfach ein Platz ...



auf dem man sich versammeln kann ...

oder einen Markt betreiben kann ... ein Volksfest veranstalten kann ...



(2) eine Anzahl von Personen wmd ... die sich für sachverständig halten ...

bestimmte Themen / Probleme etc zielführend zu erörtern ...



(3) eine Gruppe von Unwissenden und Wissenden ... Theoretikern und Praktikern ...

Nichtbetroffenen und Betroffenen ... Unerfahrenen und Erfahrenen etc ...



die sich gegenseitig informieren ...

und gemeinsam einen weiteren Weg gehen wollen ...







