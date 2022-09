Samstag, 24 September 2022 | 38.267

Rechtliche Aspekte des Kriegs in der Ukraine ...

Professor Dr. Rainer Wedde ...

bekanntlich gibt es nicht 'das Recht' und oder 'die Gerechtigkeit' ...

sondern beides ist geprägt von deutlich unterschiedlichen Auffassungen und Meinungen ..



Rainer Wedde promovierte bereits zu einen rechtsvergleichenden deutsch-russischen Thema ...

war für Anwaltskanzleien in Deutschland und Rußland als Rechtsanwalt tätig ...



wechselte schließlich zur Wiesbaden Business School der Hochschule RheinMain ...

wo er seitdem Wirtschaftsrecht lehrt ...



die Tätigkeit für eine deutsche Kanzlei in Moskau beendete er kurz nach Kriegsausbruch ...

er ist Mitglied im Vorstand der Deutsch-Ukrainischen Juristen Vereinigung ...



der Deutsch-Russischen Juristenvereinigung sowie einer der Sprecher der Fachgruppe Recht ...

der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde DGO ...



Vortrag am Mittwoch 28 September 2022 ... Frankfurter Juristische Gesellschaft ...

Rechtswissenschaftliche und Staatswissenschaftliche Vereinigung ...



Geschäftsstelle c/o Baker & McKenzie ...

60311 Frankfurt am Main ... Bethmann Straße 50-54 ... www.ffjg.de ...







