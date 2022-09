Dienstag, 27 September 2022 | 39.270

Das Verfassungsgericht der Bundes-Pfarrerstochter und ...

die Gerechtigkeit der 'documenta' ...

an der diesjä#hrigen dokumenta zeigt sich wieder mal drastisch ...

das Gerechtigkeit kein Produkt ist ...



also ein Gegenstand ... den man aktuell bestens herstellen ...

und im nächsten Jahr dem technischen Fortschritt entsprechend verbessern kann ...



sondern eine Leistung wenn eben nicht eine Dienst-Leistung bzw gar eine Bringschuld ...

bei der man ständig weiter daran arebtiten muß ... was man noch schuldig geblieben ist ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen