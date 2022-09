Sonntag, 25 September 2022 | 38.268

Das Verfassungsgericht der Angela Dorothea Gottesgeschenk ...

weil Sonntag ist ...

die Dreifaltigkeit im menschlichen (Un)Wesen ...

der Kampf ums Dasein ... der Kampf um etwas Zivilisation ... der Kampf um etwas Kultur



woraus sich dann prompt die Katze wieder selbst in den Schwanz beißt ...

mit anderen Worten ... der so genannte Kulturkampf entwickelt ...



was dem Allem und dem Ganzen fehlt ... ist der Sinn ...

es ist auch schon viel darüber nachgedacht worden ... was eigentlich der Sinn des Lebens ist



aber so richtig dahintergekommen ist noch niemand ...

dabei würde es schon helfen ... mal darüber nachzudenken ... was keinen Sinn macht ...



keinen Sinn macht es zum Beispiel ... einen so genannten Mörder 23 Jahre einzusperren ...

aber darüber mal nachzudenken ... ist das Letzte ... voran das Bundesverfassungsgericht denkt







