Sonntag, 25 September 2022 | 38.268

Die Würde des Menschen und ...

das Verachtenswerte an Unmenschen ...

einerseits gilt ... hier ist das Volk ... oder auch 'wir sind das Volk' ...

andererseits gilt ... hier ist 'der Staat' bzw 'die Regierung ist der Staat ...



das sind also zwei Bereiche ... die sich nicht decken ...

auch wenn die Regierungen ... also die Machthaber ... gerne so tun ...



und dann auch noch behaupten ... das wäre Demokratie ...

weil ... typisch Diktatur ... 'was Demokratie ist bestimme ich und nicht das Volk' !!!



bisher galt immer (noch) ... die Königin ist tot ... es lebe der König ...

es könnte sein ... daß auch dieser alte Zopf jetzt endlich beseitigt wird ...



in Australien zum Beispiel mehren sich die Bestrebungen zu einer demokratischen Republik

nicht zuletzt mit Hilfe der bisher konsequent unterdrückten 'indigenen' Aborigines ...







