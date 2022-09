Donnerstag, 22 September 2022 | 38.265

Die Würde des Menschen und ...

das Unwürdige an der aktuellen Politik ...

einen russischen Diktatfrieden werde man nicht akzeptieren ...

sagt der Kanzler großspurig vor der Uno Vollverwammlung ...



als ob der zur Zeit zur Debatte stünde ...

denn Wladimir Putin denkt offensichtlich an alles bloß nicht an Frieden ...



das Problem ist auch gar nicht ...

ob oder inwie weit wer ein Diktat von Herrn Putin akzeptieren muß ...



sondern warum das deutsche Volk sich unter den Bedingungen seiner Verfassung

die Diktatur von Leuten wie Kohl Schröder Merkel Scholz akzeptieren muß ...



und es in diesem System anscheinend keine Möglichjkeit gibt ...

den Gang der Dinge auf einen verfassungsmäßigen Weg zu bringen ...







