Mittwoch, 21 September 2022 | 38.264

Das Verfassungsgericht der Bundes-Psycho-Physikerin und ...

das Universum ...

seit Albert Einstein wissen wir ... das Universum ist endlich ...

es dehnt sich aber innerhalb eines geheimnisvollen Raumes immer weiter aus ...



am Ende ist das Universum gar nur eine Art von Verhüterli ...

das sich unterschiedlichen Größenverhältnissen und Geschehensabläufen einfach anpaßt ...



aber ... jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden ...

es gibt nicht nur das Uni-versum sondern auch ein Meta-versum ...



das heißt ... jetzt wird das Universum gewissermaßen von hinten aufgerollt ...

und virtuell bis in aller-aller-kleinst-atomisierte Details gespaltet und zerlegt ...



bis wir wissen ... aha ... und so ist bzw war das mit dem Urknall also auch ...

fragt sich dann nur noch ... wann diese Bombe auch beim Bundesverfassungsgericht einschlägt







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen