Mittwoch, 21 September 2022 | 38.264

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Königs ...

wir wissen schon ... alles hat zwei Seiten ... mindestens und je nachdem ...

das heißt es kommt nicht darauf an wie die Dinge sind ... sondern wie man sie betrachtet ...



vor allem aber ... wie diese jeweiligen Betrachtungsweisen ...

dann das Licht der Deckenlampen bzw also Öffentlichkeit erblicken ...



auch die kruden-kriminellen Ideen eines Donald Trump wirken ja nicht ihrer selbst wegen ...

sondern weil sie von den Medien begierig eigennützig aufgegriffen und breitgetreten werden ...



jetzt fragen die Medien also ... kann er das wirklich schaffen ... der Charles ...

als König ... oder ist das das Ende der Monarchie ... ?



das ist wie mit der Krise der Demokratie ! er kann es schon allein deshalb nicht schaffen ...

weil er schon seiner Rolle als Thron-folger nicht gerecht geworden ist ...





