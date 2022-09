Dienstag, 20 September 2022 | 38.263

Das Verfassungsgericht der Bundes-Pfarrerstochter und ...

ihr Ukrainer-Krieg ...

in der Ukraine tobt der Krieg ... und die dafür Verantwortlichen spielen damit rum ...

als wärs reiner Merkelscher Spaß an der Freud ...



so überlegen sie ständig ... wieviel Öl welcher Qualität sie ins Feuer gießen müssen ...

damit es auch schön (weiter) brennt ...



bzw welche Waffen sie welcher Seite liefern müssen ...

damit bloß nicht eine Seite mal einen entscheidenden Vorteil erlangt und der Krieg zu Ende ist ...



man darf das nicht vergessen ... auch 'die Mauer' wurde mit westdeutschem Stahlbeton gebaut !

und das Bundesverfassungsgericht ist wieder mal 'der Letzte' wmd ...



leider nicht der ... den die Hunde beißen ... sondern der begreift worum es hier geht ...

und seiner verfassungsmäßigen Pflicht und Verantwortung nachkommt ...







