Dienstag, 20 September 2022 | 38.263

Die Würde des Menschen und ...

die Geburtsstunde der Fake-News ...

es gibt wahrscheinlich keinen Verfassungsartikel weltweit ...

mit dem das Volk derart an der Nase herumgeführt wird wie wieder mal in Deutschland



was hat diese völlig hirnverbrannte Politik einer Angela Merkel ...

geschweige jetzt die eines gewissen Olaf Scholz und Konsorten ...



mit unserer Verfassung zu tun ... mit der Würde des Menschen ...

absolut rein gar nichts ...



hier wird die Würde nicht nur angetastet ...

sondern sie wird völlig ad absurdum geführt ...



und dahinter steckt immer wieder nur das einzig und allein geltende Prinzip Mafia ...

je krimineller die Politik ... desto besser die Geschäfte ... bzw umgekehrt ...







