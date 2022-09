Montag, 19 September 2022 | 38.262

Das Verfassungsgericht der Bundes-Kanzlerin und ...

die Diktatur der Bundes-Kanzlerin ...

es gibt bekanntlich die so genannten indigenen Völker ...

das sind diejenigen ... die es allen Widrigkeiten zum Trotz geschafft haben ...



noch halbwegs normale Menschen zu bleiben ...

und sich mit dem ihnen angestammten Urwald nicht restlos verbrennen und beseitigen zu lassen ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...denn die tun ja niemandem etwas zuleide ...

das Problem sind infantile Verfassungsgerichte ... allen voran das Bundesverfassungsgericht ...



die hartnäckig behaupten ...

sie würden Rechtsprechung auf der Basis unserer Verfassung machen ...



und im Grunde genommen doch nur Musterbeispiele dafür liefern ...

wie man sowohl die Realität als auch das Recht nach Belieben verdrehen kann ...



damit das rauskommt ... was man an sich haben und erreichen möchte ...

eine Diktatur sui generis ... einen Wolf wmd im Schafspelz ...







