Montag, 19 September 2022 | 38.262

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Humboldt Forums ...

jetzt ist es also fertig ... das Alte Schloß ...

20.000 Quadratmeter in mehreren Dimensionen nichts als tote Hölzer / tote Steine / tote Erden



und die Menschen um die es an sich geht ...

sitzen unten in der letzten Ecke auf einem Fleckchen kaum 20 Quadratmeter groß ...



an einem runden Tisch ... noch weniger als der sprichwörtliche Katzentisch ...

und warten ... auf ein Wunder ... eine Art Tischlein-deck-Dich ...



früher wurde das Haus ge-braucht ... um zu herrschen ...

heutzutage wird es miß-braucht ... von Politikern ... die grad an der Regierung sind ...



die vom verfassungsgemäß Regieren aber nicht die geringste Ahnung haben ...

geschweige vom Herrschen ... - der Kolonialismus feiert fröhliche Urständ ...







