Sonntag, 18 September 2022 | 37.261

Humboldt Forum vollständig eröffnet ...

neue Präsentationen und temporäre Ausstellungen

man könnte sagen ... Humboldt ... zumindest Alexander von Humboldt ...

ist (wieder mal) angekommen ...



was macht er morgen ??? ..

das ist nicht unbedingt unser Problem ...



schon eher ... was macht das Humboldt Forum morgen ff ...

soweit erkennbar werden die Akteure wmd ...



ihre rund 20.000 Exponate fleißig weiter entstauben und wischen was das Zeug hält ...

und einige denken auch darüber nach ... wie man den Kolonialismus überwinden könnte ...



womit sie in etwa auf der Fährte derjenigen sind ...

die eine angebliche Krise der Demokratie überwinden wollen ...



was wiederum zu den Dingen gehört ... s.'the future of things / the internet of things ' etc ...

die unmöglich sind ...



und wie unser gutes altes Bürgerliches Gesetz Buch BGB schon sagt ... (s.Rechtsstaat) ...

'Niemand darf ernsthaft eine Leistung versprechen die objektiv unmöglich ist' ...



das Problem ist also nicht die Überwindung irgend einer so genannten Krise ...

sondern daß wir gar keine Demokratie haben ...



und diese verfassungsmäßige Demokratie überhaupt erst mal hergestellt werden müßte ...

inclusive der entsprechend vorgesehenen verfassungsmäßigen Ordnung ...



das Problem ist entsprechend nicht die Überwindung des historischen Kolonialismus ...

sondern daß aktuell man endlich mal aufhören müßte ... Kolonialismus zu betreiben ...



auch das so genannte Humboldt Forum ist nichts anderes ...

als die Fortsetzung des bisherigen Kolonialismus mit anderen mitteln an deren Orten ...



also eben nicht in Afrika Amerika Asien oder sonst wo ...

sondern eben hier ... bei uns ... 'Berlin direkt' ...



geradezu trotzig werden dann von den bisherigen Akteuren ...

deren Versagen doch nachvollziehbar schon feststeht ...



so genannte 'runde Tische' angeboten ...

die man groteskerweise in einer mechanischen Arena aber von Hand bewegen muß ...



bzw 'Gesprächskreise' ... um 'Gemeinsam zu arbeiten' ...

aber wenn man sich zum gemeinsamen Arbeiten anbietet ...



kriegt man nur kalte Schultern wmd gezeigt ...

'ach nee wir bleiben dann doch lieber unter uns' ...



mit anderen Worten ... es zeigt sich ...

daß den Akteuren schon jedes Bewußtsein fehlt für Art und Wesen des eigentlichen Problems



geschweige der Wille oder gar die Absicht ...

wirklich ernsthaft etwas zu bewegen ... außer dem Tisch ...



und auch das geradezu typisch ...

einfach so im Kreis ... um nicht zu sagen um sich selbst ...







