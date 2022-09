Donnerstag, 15 September 2022 | 37.258

Die Würde des Menschen ist unantastbar ...

das gilt generell für Alle und Jeden wmd ......

es sei denn ... man ist völlig hirnverbannter Bundeskanzler wmd ...

oder wenigstens Ministerpräsident oder zumindest Regierender Oberbürgermeister etc ...



oder sonst ein Präsident ...

zum Beispiel eines Parlaments ... oder wenigstens eines Gerichts ... etc etc ...



mit einem Staats / Verwaltungs / Polizei etc Apparat ...

der beflissen darauf wartet ...



ohne jede weitere Überlegung geschweige Rücksicht das auszuführen ...

was der jeweils Vorgesetzte befohlen hat ...



und genau diese Würde des Menschen derart zu untergraben und wegzuschaffen ...

daß 'der Mensch' oben auf seiner 'Insel der Seligen' glaubt er sei immer noch unangetastet ...







