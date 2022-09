Donnerstag, 15 September 2022 | 37.258

Das Verfassungsgericht der Bundesphysikerin und ...

der Holocaust ...

die aktuell betriebene so genannte deutsche bzw Fortsetzung Merkelscher Politik ...

ist praktisch die Fortsetzung des Holocaust unter anderen Umständen / Mitteln etc ...



an rund 60 Millionen Deutschen ... wenn nicht 600 Millionen Europäischen ...

oder gar sechs Milliarden Welt Bürgern ... einmal Holocaust / immer Holocaust ...



selbst in der Hitlerschen Politik steckte 'inflationsbereinigt' (...) mehr an Verantwortung ...

für Volk und Vaterland als in der aktuellen deutschen Politik ...



das Ideal eines Physikers wie Albert Einstein durch Angela Merkel konterkariert ...

Recht und Gerechtigkeit durch das Bundesverfassungsgericht desavouiert ...



die Freiheit der Menschen (...) nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ...

zumindest genau so deutsche Staatsraison wie die Sicherheit Israels ...







