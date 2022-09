Donnerstag, 15 September 2022 | 37.258

Die Würde des Menschen und ...

die Fairness ...

was wird heutzutage nicht alles 'fair' gehandelt etc ...

in Wirklichkeit ist es eher 'un-fair' als einfach nur 'not'-fair ...



es wird Fairness vorgegaukelt ...

in Wirklichkeit bleibt es bei der mehr oder weniger kriminellen subtilen Ausbeutung ...



nur auf einem scheinbar etwas höheren Niveau ...

also ungefair so wie wenn ein Zuhälter seine Damen nicht mehr auf dem Straßenstrich



sondern als Edelnutte laufen läßt ...

oder es ist wie beim Psychiater ...



das Problem an sich ist nicht gelöst ...

aber es macht einem nichts mehr aus ...







