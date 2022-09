Dienstag, 13 September 2022 | 37.256

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Rechts ...

der so genannte Rechtsstaat feiert wieder mal fröhliche Urständ ...

ein einstiger IS Deutschland Chef ist rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden ...



ein typischer Fall von ... wenn dem Gesetz Genüge getan ist ...

was ist daran Recht ? ...



und vor allem ... wo ist die Lösung des eigentlichen Problems ...

was hat zu diesem Punkt ge-führt ... ??



und ganz besonders ... was ist der nächst Schritt ... der weiter-führt ... ???

die Natur geht jeden Tag einen Zacken weiter ... der Mensch bleibt beharrlich hocken ...



allem Anfang wohnt ein Zauber inne ... im weiteren Verlauf aber folgen dann ...

Rechtlosigkeit ... Respektlosigkeit ... Würdelosigkeit ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen