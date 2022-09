Dienstag, 13 September 2022 | 37.256

Die Würtde des Menschen ist unantastbar ...

noch größer ist nur ihre Leidensfähigkeit ...

denn das muß eine Reminiszenz sein an längst vergangene demokratische ...

wenn nicht vordemokratische oder gar vorsintflutliche Zeiten ...



von Anfang an gab es das ... hier das Volk ... da die Herrscher ... gab es Krieg und Frieden ...

aber wenn Krieg war zogen die Herrscher selbst in den Krieg ...



und kämpften face to face einer mit dem anderen ...

und natürlich hatten sie auch ein paar ihrer Getreuen dabei ... als Schicksalsgemeinschaft ...



irgend wann ging dieses Kulturgut ... dieses Weltkulturerbe irgend wie verloren ...

heutzutage vergraben sich die Herrscher in atombombensichere Bunker ...



und wollen trotz freien Geleits nicht mal mit einander reden geschweige kämpfen ...

und opfern eigenes wie fremdes Volk auf den Altären ihres ideologischen Schwachsinns ...







