Montag, 12 September 2022 | 37.255

das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Beamten-Staat ...

im Bundesverfassungsgericht sitzen bekanntlich überwiegend Beamte ...

also Staatsbeamte bzw Staatsdiener ...



die also wie der Name schon sagt dem Staat dienen ...

und nicht etwa dem Volk ...



im Gegenteil ... die Beamten wachen morgens auf ...

und fangen unverzüglich an ... das Volk zu drangsalieren ...



obwohl sie bestimmungsgemäß doch eigentlich das Volk schützen ...

und vor allem seine Würde achten sollen ...



im Zweifelsfall betrachten sie sich also nicht nur selbst als 'der Staat' ...

sondern auch gleich selbst als 'das Volk' ... machen am liebsten Geschäfte mit sich selbst ...









