Sonntag, 11 September 2022 | 36.254

Nine / Eleven ... als schon mal September war ...

und der Elfte ...

das Problem ist ... daß dieser so genannte Westen ...

diese völlig hirnverbrannte despotische Diktatur ...



nicht bereit ist ... mal nachzudenken und einzulenken ...

trotz massivster chinaistischer / islamistischer / russaistischer Angriffe/Morde/Zerstörungen ...



und mit die schlimmsten Beteiligten an diesem Desaster sind dann ausgerecht auc noch Frauen

Angela Merkel ... Mararet Thatcher ... The Queen ...



wer fürchtet da eigentlich noch um die Gleichberechtigung von Frauen ...

wenn Frauen in der Politik bzw in Bezug auf 'ihr Volk' sich benehmen wie Kindsmörderinnen ...



weil es ihnen aus irgend einem Grund bzw irgend wem und oder was ...

im Wege steht ... bzw irgend welche undurchsichtigen Kreise und Pläne etc stört ...







