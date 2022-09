Sonntag, 11 September 2022 | 36.254

Das Verfassungsgericht der Angela Dorothea Gottesgeschenk

in einer Welt die praktisch nur aus Flüchtlingen besteht ...

mit den Flüchtlingen das ist so eine Sache ... 'eine' Sache also etwa so wie die Natur ...

aber diese 'eine' Sache ist eben auch so vielfältig wie die Natur ...



es gibt Flüchtlinge die flüchten mit den Rest ihrer Habe ...

kämpfen sich durch Winter und Wüste bis an die nächste Küste ...



wagen sich mit schrottreifen Booten aufs Meer ... versinken und ertrinken oder erfrieren ...

und es gibt Flüchtlinge die flüchten in fabrikneuen SUVs mit allen Werten ihrer Habe ...



und kommen an in einer Art Schlaraffenland ...

wo sie mit allen Annehmlichkeiten eines Schlaraffenlands regelrecht überschüttet werden ...



das Paradoxe daran ist ... daß jemand der aus dem armseligen Leben der BRD flüchten möchte

für diese Flucht keinen fabrikneuen SUV zur Verfügung gestellt bekommt ...







