Samstag, 10 September 2022 | 36.253

Das Verfassungsgericht der Bundesphysikerin und ...

die verfassungsmäßige Ordnung

wenn es darum geht die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen ...

ist die Regierung unerfindlich ... das heißt unendlich in ihrem Erfindungsreichtum ...



die neueste solche absurder Ideen ist ein 'verpflichtendes Gesellschaftsjahr ...

als Service für die Gesellschaft als Ganzes ...



das wäre einerseits ein Band das die Gesellschaft zusammenhält ...

und würde persönlich zwischen Schule und weiterer Ausbildung neue Orientierung schaffen



wir brauchen aber nichts was eine auseinanderfallende Gesellschaft zusammenhält ...

sondern eine Gesellschaft die einverständlich und frei-willig zusammenhält ...



und wir brauchen vor allem Politiker die was von Politik verstehen ...

und Richter die was vom Recht verstehen ... und insbesondere von der Verfassung ...







