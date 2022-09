Samstag, 10 September 2022 | 36.253

Die Würde des Menschen und ...

wie kann das alles sein ???

ständig werden von den interessierten kriminellen Kreisen und Seiten ...

wie beispielsweise insbesondere dem Bundespräsidenten et al ...



unsere so genannten westlichen Werte bemüht und verteidigt ... speziell die Demokratie ...

werden sie angeblich vertreten ... wird angeblich gar für sie gekämpft ...



de facto ist es aber so ... im Supermarkt werden die Preise ein bißchen erhöht ...

dafür gibts ein bißchen weniger ein bißchen schlechtere Ware ...



das heißt für die Produzenten und Verkäufer bleibt die Gewinnspanne gleich wenn nicht besser ...

nur für das Volk ... das angeblich herrscht ... Herr des Geschehen / des Verfahrens etc ist ...



wird in allen Bereichen / auf allen Ebenen / Alles immer schlechter ... nach dem Prinzip ...

den Letzten beißen die Hunde ... selbst das Schoßhündchen der Queen ...











