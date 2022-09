Freitag, 09 September 2022 | 36.252

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Tod der Königin ...

die Welt weint um die Queen ...sagt die Bundes-Bild ...

und ... eine Nummer kleiner ...



in Deutschland weinen Millionen ...

sagt der Bundes-Präsident ...



von der anderen Hälfte der Welt... von den Millionen in Deutschland ...

die nicht weinen ... sondern sich eher drüber ausregen ... spricht natürlich niemand ...



also von denjenigen ... die diese Monarchie für den reinsten Zirkus halten ...

und für eine völlig anachronistische perverse undemokratischer Veranstaltung ...



das Bundesverfassungsgericht ist wahrscheinlich bei denen die weinen ...

weil das erst mal wieder etwas ablenkt vom Thema Menschenrechte und Kolonialismus ...







