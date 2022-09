Freitag, 09 September 2022 | 36.252

Die Würde des Menschen und ...

Charles Darwin ...

eine der Erkenntnisse ...

die uns Charles Darwin hinterlassen hat ...



Alles was wider die Natur ist kann auf Dauer keinen Bestand haben ...

sondern führt unweigerlich zu Armut und Verzweiflung ... Krieg und Tod ... zur Apokalypse ...



das ist aber genau das ... was Kohl Schröder Merkel uns hinterlassen haben ...

von den aktuellen gewaltengeteilten Arschlöchern ganz zu schweigen ...



solange man nicht konsequent anfängt diese Hinterlassenschaft aufzuarbeiten ...

kann es mit der Zukunft auch nichts werden ...



es ist gelungen ... das Problem mit der Hundescheiße in den Griff zu kriegen ...

weil doch so ziemlich jedes Häufchen tatsächlich sofort entsorgt wird ...



also muß es auch gelingen ... das mit der menschlichen bzw politischen Scheiße ..

in den Griff zu kriegen ... bis hin zum Atom-Müll ...



in einem demokratischen Staat geht es nun mal nicht darum ...

darauf zu warten ... daß irgend wann doch mal der so genannte 'Starke Mann' kommt ...



sondern darum ...

daß ein sich halbwegs mit der Verfassung auskennender Verfassungsgerichtspräsident ...



sich pflichtgemäß der Verfassungsbeschwerden des Volks annimmt ...

Rechtsprechung im Interesse des Volkes betreibt ... statt der politischen Macht/Geld/Mafia ...







