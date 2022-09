Dienstag, 06 September 2022 | 36.249

Das Verfassungsgericht der Bundes-Pfarrerstochter und ...

die Dreifaltigkeit ...

die Wissenschaft beschäftige sich unter anderem ständig mit Fragen ...

den Menschen zu verstehen … die so genannte Humanwissenschaft …



vor allem auch Menschen … die nicht selbst sagen können …

wie es ihnen geht und was ihnen fehlt bzw wo es überhaupt weh tut etc ...



insofern also der Tiermedizin nicht ganz unähnlich …

und selbst Menschen die reden können … reden dann ständig an einander vorbei ...



eine spezielle species dieser Art von Mensch sind Richter …

und ganz speziell die des Bundesverfassungsgerichts ….



dort haben wir das Phänomen … daß sich da in der Regel zwei Parteien treffen …

von denen jede glaubt sie sei im Recht ...



und das Bundesverfassungsgericht dann eine Entscheidung trifft …

die diese Dreiteiligkeit bzw Dreifaltigkeit zur einer Dreieinigkeit macht ...







