Montag, 05 September 2022 | 36.248

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

das Prinzip seiner Rechtsprechung ...

das Prinzip dieser unserer Welt … des Universums … besteht in der Vielfalt …

nach wie vor kann kein Mensch diese Vielfalt auch nur überblicken geschweige beherrschen ...



wir wissen heute nur so ungefähr … was eigentlich alles so ist (Gegenwart) …

wie das so gekommen ist (Vergangenheit) und was noch werden wird (Zukunft) ...



im Prinzip (…) müßte diese Dreiteiligkeit diese Dreifaltigkeit diese Dreieinigkeit …

auch bei der Rechtsprechung berücksichtig werden ...



denn einer der wichtigsten Aufträge und Aufgaben unserer Verfassung …

ist ‘die Anpassung und Weiterentwicklung des Rechts’ ...



das Bundesverfassungsgericht arbeitet aber genau umgekehrt …

es reduziert und verengt und tötet schließlich das Recht mit dem Gesetz ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen