Montag, 05 September 2022

Die Würde der Menschen und ...

die Arten der Menschen ...

wir wissen schon … es gibt im Prinzip nur zwei Arten von Menschen …

was wir noch nicht so genau wissen …



zwar zwei …

aber in wie vielerlei Hinsicht und Beziehung … das scheint tendenziell eher unendlich ...



wir wissen auch … im Prinzip (wie gesagt) sind zwei Teile zwei Hälften ...

bei der Erde zum Beispiel spricht man von einer Kugel bzw zwei Halbkugeln etc etc …



und wie auch immer man die Erde teilt … längs oder diagonal oder quer oder gar queer …

eine Hälfte kann ohne die andere nicht (über)leben …



die Erde als solche ist reine Natur ...da funktioniert das …

der Mensch aber kann denken … und versucht prompt das Gegenteil zu beweisen ...







