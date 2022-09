Samstag, 03 September 2022 | 35.246

Die Würde des Menschen und ...

die Erinnerungskultur ...

zur Würde des Menschen gehört auch eine gewisse Erinnerungskultur …

in diesem Jahr könnte man beispielsweise erinnern an den 60. Todestag von Hanns Eisler ...



der nach seiner Rückkehr aus Emigration und USA schicksalhaft

zum Schöpfer der DDR Nationalhymne wurde nach dem Text von Johannes R. Becher …



und der Musik für die epischen Theaterstücke Bertold Brechts ...

zum Namensgeber der nach wie vor bestehenden DDR Hochschule für Musik ...



was wiederum erinnert an unsere aktuell geltende Nationalhymne …

die 3. Strophe des 1841 von Hoffmann von Fallersleben gedichteten ‘Deutschlandliedes’ …



auf die Melodie der österreichischen Kaiserhymne von Franz Joseph Haydn … die ebenfalls

nur noch dem Mißbrauch durch Funktionäre und nicht der Identität des Volkes dient ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen