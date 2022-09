Freitag, 02 September 2022 | 35.245

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter und ...

Reichtum und Recht ...

mit dem Recht ist es ungefähr genau so wie mit dem Reichtum …

bekanntlich werden die Reichen irgend wie automatisch immer reicher ...



während umgekehrt ebenso automatisch die Armen immer ärmer werden ...

quantitativ qualitativ dynamisch … das heißt der Abstand wird immer größer …



entsprechend streiten sich vor dem Bundesverfassungsgericht so genannte Parteien …

die die teuersten Rechtsanwälte der Welt für sich arbeiten lassen …



um Dinge … die an sich rein politische Fragen sind

und mit dem Recht eigentlich überhaupt nichts zu tun haben ...



während umgekehrt die Armen es nicht bis zum Bundesverfassungsgericht schaffen ...

weil auch die armen Rechtsanwälte natürlich noch weniger wissen als die reichen ...







