Donnerstag, 01 September 2022 | 35.244

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Verarrschung des Volkes ...

da wird argumentiert … es sei ja gar nicht ‘das Volk’ ... es seien nicht ‘die Bürger’ ...

die sich gegen die massiv und brutalstmöglich auftretende Polizei wehren …



sondern es seien ja nur ein paar gewaltbereite Chaoten ...

im Großen und Ganzen sei das Volk ja friedlich …



das ist doch glatt die reale inclusive virtuelle Welt auf den Kopf gestellt …

das Mißverhältnis zwischen halbwegs sinnvoll und verantwortungsbewußt ‘Regierenden …



und dem Volk / den Bürgern / den Menschen … ist praktisch 1 zu unendlich ...

in Deutschland 0.08 Milliarden … in China 1.8 Milliarden … in der Welt z.Z. 8.8 Milliarden ...



eine einzige Angela Merkel hat Deutschland und Europa für Jahrzehnte zerstört …

und sie zur Vermittlung im Krieg von und mit Putin vorzuschlagen reinste Idiotie pur ...







