Donnerstag, 01 September 2022 | 35.244

Die Würde des Menschen und ... die kriminelle Arroganz der gewaltengeteilten Obrigkeit

die Herrschaft des Volkes …

die Verarrschung der Bürger ...



wenn das Volk sich wehrt … weil es systematisch vergewaltigt …

und von denjenigen die die Macht an sich gerissen haben …



an seiner Herrschaft gehindert wird ...

wird es in haarsträubender Weise diffamiert ...



da ist von blinder Zerstörungswut die Rede …

und Gewalt sei kein Mittel der politischen Auseinandersetzung ...



umgekehrt wird ein Schuh draus …

Regierung und Rechtsprechung sind von blindem Zerstörungswillen geprägt ...







