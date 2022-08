Mittwoch, 31 August 2022 | 35.243

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die augmented reality ...

eines der entscheidenden Probleme unserer Zeit ist …

daß die Fortschritte in Wissenschaft und Technik …



immer nur für ‘mehr Geld machen’ genutzt werden …

und nicht für mehr Geist … das heißt für den eh schon hinterher tapsenden ...



nachhinkenden zurückfallenden Fortschritt in den Beziehungen der Menschen …

also in den sozialen / rechtlichen / kulturellen Beziehungen und Bezügen ...



ein Musterbeispiel dafür ist die augmented reality …

bei Fußballspielen wird beispielsweise die Entfernung des Balles zum Tor eingeblendet ...



viel wichtiger wäre … daß bei Regierungs und Rechtsprechungs Erklärungen / Reden etc …

die Entfernung zur Verfassungsmäßigen Ordnung eingeblendet wird ...







