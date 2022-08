Mittwoch, 31 August 2022 | 35.243

Die Würde des Menschen und ...

die Würde der Journalisten

es ist ja nicht so … daß nichts für die Bildung getan würde …

und es ist natürlich auch nicht alles falsch was da gemacht wird …



das Problem ist … daß zu wenig vom Richtigen und zu viel vom Falschen gemacht wird ...

und dieses Bildungsschiff deshalb mit Schlagseite in der falschen Richtung fährt ...



hinzu kommt … daß Bildung ohne Erziehung eine halbe Sache ist und bleibt …

Bildung und Erziehung sind Pendants … die zu einander und in einander passen müssen …



zu den Bildungsangeboten der einschlägigen Industrie gehören unter anderem …

Angebote zur Stärkung der so genannten Medienkompetenz …



und genau das ist eben wie Öl ins Feuer gießen … das an sich gelöscht werden soll …

die Medien schaden der Demokratie … ihnen fehlt nicht nur Bildung sondern Wille ...







