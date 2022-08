Dienstag, 30 August 2022 | 35.242

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

'wer rastet der rostet' ...

‘wer stehen bleibt … wird von den Nachfolgenden überrannt’ …

es gibt zur Zeit kaum eine Publikation in diesem unserem Land …



die nicht mit diesem Spruch Werbung treibt …

um damit jeweils ihre eigenes Angebot an Fortbildung und Beratung etc zu fördern …



man liest das natürlich nur in Wirtschafts-nahen bzw orientierten Publikationen …

in solchen für Politik geschweige für das Recht ist das Thema geradezu tabu …



so kommt es daß das Bundesverfassungsgericht die absolute Spitze ist …

an Stehenbleiben und Beharrungsvermögen ...



und sich dann aber ebenso hartnäckig wie unverdrossen auseinandersetzt …

mit Problemen die sich im Grunde genommen längst erledigt haben ...







