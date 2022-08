Dienstag, 30 August 2022 | 35.242

Die Würde des Menschen und ...

die Würde ehemaliger Staats-Chefs ...

Donald Trumo verklagt jetzt die US-Regierung …

er will seine alten Rechte wieder haben … also das Amt des Präsenten …



das liegt in etwa auf derselben Linie wie Gerhard Schröder die Bundes-Regierung verklagt

ebenfalls weil er so genannte bzw vermeintliche alte Rechte wieder haben will …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß derartige Forderungen gar nicht justiziabel sind ...



denn es geht hier eben nicht ums Recht … sondern um Politik …

und wer Politik machen und die Macht haben will ..



kann nicht dann wenn er mit seiner Politik bzw also seiner Weisheit am Ende ist …

als wärs hybrid auf den Rechtsweg umschalten und weiterfahren wollen ...







