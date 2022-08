Montag, 29 August 2022 | 35.241

Die Würde des Menschen und ...

das Anteilhaben ...

ständig wird über die Teilhabe insbesondere (auch) behinderter Menschen

schwadroniert … also völlig sinnlos dahergeschwafelt …



weil sich ja in der Praxis nichts ändert … die Obdachlosen liegen nach wie vor …

auf den Straßen rum … und die Hartz IV Empfänger werden sich selbst überlassen …



das ist so … ist aber doch gar nicht mal das Problem … das Problem ist …

daß offiziell versucht wird an der falschen Stelle das Pferd von hinter aufzuzäumen …



das Problem sind doch nicht unten die Armen … die verfassungswidrig mit Almosen

halbwegs bei Laune gehalten werden …



sondern ist die völlig sinnlose hirnlose ungerechtfertigte Bereicherung der Oberen ...

denen das Geld noch hinterhergeschmissen wird ...







