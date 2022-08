Sonntag, 28 August 2022 | 34.240

Die Würde des Menschen und ...

Johann Wolfgang von Goethe ...

die Würde des Menschen ist unantastbar …

das ist eine moderne verfassungsmäße verfassungs’gerechte’ Formulierung …



aber seit Menschengedenken haben andere bereits darüber geredet und geschrieben …

insbesondere auch Johann Wolfgang von Goethe …



heute geboren vor 273 Jahren im Haus am Hirschgraben in Frankfurt am Main ...

und sein Lebenswerk betraf Hochachtung Ehrfurcht Respekt Verehrung ...



die Würde ... des Menschen … des Lebens der Liebe des Leidens des Lehrens des Lernens …

und er nahm mit dem Götz von Berlichingen das Motto vorweg …



das das Bundesverfassungsgericht heutzutage prägt …

das Recht … das geht uns am Arsch ab ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen