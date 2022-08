Sonntag, 28 August 2022 | 34.240

Das Verfassunsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Ameisen ... zum Thema 'Wie ist das alles möglich' ?

die wollten von Hamburg nach Australien reisen … doch bei Altona auf der Chaussee …

da taten ihnen die Füße weh … und sie verzichteten weise … auf den letzten Teil der Reise ...



es ist nicht überliefert … in wie weit Joachim Ringelnatz bei diesem Gedicht …

an die damalige Justiz geschweige an das heutige Bundesverfassungsgericht gedacht hat …



aber das Mißverhältnis zwischen dem verfassungsmäßigen Auftrag …

und der tatsächlich geleisteten Arbeit des Bundesverfassungsgerichts …



entspricht in etwa genau diesen Anteilen …

bis Altona … und dem Rest der Reise …



nur ist … was bei den Ameisen Weisheit ist …

beim Bundesverfassungsgericht Dummheit Faulheit Ignoranz Arroganz Willkür etc etc ...







