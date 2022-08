Samstag, 27 August 2022 | 34.239

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

der Rechtsweg ... der so genannte ...

es macht immer wieder fassungslos … daß ausgerechnet und gerade die deutsche Justiz …

die sich für die Inkarnation des Rechts hält ...



für die der so genannte Rechtsstaat eine Art Heiligtum / ein Gral ist

und der Rechtsweg eine Art Pilgerpfad nach Santiago de Compostela …



es ohne Widerspruch geschweige Widerstand hinnimmt ...

wie dieser Wladimir Putin mit den Ukrainern umgeht … en gros ...



und oder zum Beispiel mit Alexej Nawalny en detaiI ...

von den Hunderttausenden in russischen Straflagern ganz abgesehen …



im alten Griechenland galten Menschen unterhalb einer state of the art Kulturstufe als Barbaren

das Bundesverfassungsgericht hätte da also im Gegensatz zur BRD keine Chance gehabt ...







