Donnerstag, 25 August 2022 | 34.237

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Sicherheit ...

im Bundesverfassungsgericht ist zwar auch gelegentlich …

von der so genannten Rechts-Sicherheit die Rede ...



ansonsten kümmert der Begriff ‘Sicherheit’ die Verfassungs Achter und Schützer aber wenig …

also zum Beispiel eben die Sicherheit / der Schutz des Staates …



oder gar des Volkes / der Bürger / der Menschen …

geschweige der Würde … oder last but not least … eben des Rechts / als solchem ...



also den Schutz vor Unfällen à la Tschernobyl oder FukoChina bzw Japan etc …

und Überfällen à la Putin oder Jinping ...



vor allem aber aber auch den Über'griffen' unserer eigenen Staatsorgane …

Regierung / Parlament / Gericht bzw Justiz / Polizei / Verwaltung ...



und der sonstigen öffentlich-rechtlichen Institute und Institutionen …

die die natürlicherweise unverzichtbare Organisation des Staates …



als persönlichen Selbstbedienungsladen verstehen ...

und sich dort mit aller Willkür / Beliebigkeit / Unverschämtheit selbst versorgen ...



und in einem vielfältigen Sinne ... übrigens geschlechtsneutral bzw divers ...

ihre Macht und Gewalt Phantasien wie Veranlagungen ausleben ...







