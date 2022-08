Donnerstag, 25 August 2022 | 34.237

Die Würde des Menschen und ....gibt es sonst nix ?

die Würde 'des Menschen' ist unantastbar ...

und es zeigt sich ... daß das irgend wie zu kurz gesprungen ist ...



'der Mensch' wird geboren und entwickelt sich zwar (auch) zu einer gewissen Blüte ...

stirbt dann aber langsam vor sich hin ...



die Natur als solche erneuert sich aber ständig ... weiter ...

was im Prinzip 'natürlich' auch für den Menschen gilt ...



so lange im Normalfall ein Mann eine Frau trifft ...

die er vergewaltigen kann ...



im übrigen ist das praktisch genau so wie bei den Tieren ...

zu Lande ... zu Wasser ... in der Luft ... alles vielfältig und divers ...







