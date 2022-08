Mittwoch, 24 August 2022 | 34.236

Die Würde des Menschen und ...

bundesrepublikanisches Gedenken ...

wie ist das alles möglich ??? die Holocaustopferfamilien müssen nach wie vor ‘kämpfen’ …

um halbwegs sinnvolle geschweige angemessene Entschädigung ...



die Opferfamilien des von palästinensischen Terroristen verübten Olympia-Attentats

vom 5. September 1972 wollen entsprechend die Gedenkveranstaltung boykottieren …



ebenfalls wegen des völlig unwürdigen Streits über Entschädigung …

das alles 80 bw 50 Jahre nach ‘der Tat’ …



und der Palästinensische Terroristen-Präsident darf in der deutschen Regierungszentrale

coram publico internationalis ebenso ungehindert wie unwidersprochen sagen …



was die Juden in Palästina machen … entspräche 50 Holocausts ...

und wird dafür mit Handschlag verabschiedet … wie ist das alles möglich ???







